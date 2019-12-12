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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Узбекистана, находящиеся в Таджикистане, принимают участие в досрочных выборах

CA-NEWS (UZ) -  12 декабря в здании областной публичной библиотеки имени Т.Асири в г.Худжанде (Таджикистан) началось досрочное голосование на выборах в Олий Мажлис Узбекистана.

Согласно решению ЦИК Узбекистана при посольстве РУз в Таджикистане образован избирательный участок №17 по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба МИДа.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Узбекистана избирательная комиссия избирательного участка №17 планирует продолжить проведение досрочного голосования по следующим адресам:

- 13 декабря с 9:00ч. по 18:00ч. в общеобразовательной школе №1 им. Н.Кадирова, расположенной по адресу: г.Истаравшан, проспект Исмоила Сомони, дом №142А;

- 14 декабря с 9:00ч. по 18:00ч. в офисе ООО «NR Construction and desgn», расположенном по адресу: Хатлонская область, Кубодиёнский район, сельский сход граждан «Кубодиён», махалла Жоназар тепа;

- 15 декабря с 9:00ч. по 18:00ч. в здании Кукольного театра, расположенного по адресу: г.Бохтар, ул.Вахдат, дом №200;

- 18 декабря с 9:00ч. по 18:00ч. в здании городского отдела культуры, расположенного по адресу: г.Турсунзаде, ул.Исмоила Сомони, дом №145.

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