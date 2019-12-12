ГУВД Ташкента помогло трём женщинам, оказавшимся на улице

CA-NEWS (UZ) - Главное управление внутренних дел города Ташкента помогло трём женщинам, оказавшихся на улице в эти дни, сообщила пресс-служба ведомства.

Уроженку Самаркандской области 47-летнюю Гулбахор (имена женщин из этических соображений изменены) инспекторы профилактики увидели поздним вечером на автобусной остановке.

Замерзшую Гулбахор сначала напоили горячим чаем в ближайшем отделе внутренних дел, где установили ее личность и расспросили, к кому она приехала в столицу и почему вынуждена ночевать на улице. Как объяснила Гулбахор, в Ташкент она приехала, чтобы здесь ей помогли решить жилищный вопрос, родных у нее здесь нет, поэтому и ночевала на остановке общественного транспорта. Инспекторы профилактики по вопросам женщин отвезли Гулбахор в Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства, где ей временно предоставлены кров и питание, а также возможность привести себя в порядок, принять горячий душ, а также связались с коллегами из УВД Самаркандской области и сообщили о проблеме Гулбахор. В целях детального изучения ситуации, о которой сообщила женщина, и решения ее проблемы, в УВД Самаркандской области были направлены необходимые документы.

Другую женщину, нуждающуюся в помощи, инспекторы профилактики по вопросам женщин заметили возле рынка в Чиланзарском районе, где она просила милостыню. Уроженка Самаркандской области 57-летняя Махбуба рассказала, что после смерти мужа его родственники прогнали ее на улицу вместе с детьми. А недавно женщина потеряла сына. В целях детального изучения положения Махбуба Х. в УВД Самаркандской области были направлены необходимые документа, а женщину на время поместили в Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД г. Ташкента.

Сорокалетняя Манзура и ее несовершеннолетняя дочь 10-летняя Назокат приехали в столицу из Юкоричирчикского района Ташкентской области. Инспекторы профилактики по вопросам женщин увидели их просящими подаяние на рынке в Чиланзарском районе. На вопрос, что подтолкнуло женщину вместе с ребенком ходить по улицам чужого города и просить милостыню, Манзура ответила, что ее семья переживает материальные затруднения, так как ее муж инвалид с детства, он не работает, а у них двое детей. Для проверки всех обстоятельств и принятия мер помощи семье Манзура все собранные материалы инспекторы профилактики по вопросам женщин УКД ОВД Чиланзарского района передали своим коллегам в ГУВД Ташкентской области.