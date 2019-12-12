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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Внешэкономбанк Туркменистана вновь открыл возможность оплачивать покупки за рубежом картой

CA-NEWS (TM) -  Информация о любых положительных изменениях относительно снятия денег или конвертации валюты молниеносно распространяется среди населения Туркменистана, особенно приграничных регионов. Тут же увеличивается число граждан, проходящих через контрольно-пропускной пункт «Шават», цифры доходят до 1000 человек в день.

Люди якобы покупают товар в Узбекистане на 135 долларов, а на руки от продавцов получают $105. В Туркменистане эти деньги меняются на «черном» рынке по 18-19 манатов за доллар. Официальный курс доллара остается неизменным с 2015 года и составляет 3,5 маната за доллар.

Источники "Альтернативных новостей Туркменистана" в северном велаяте страны сообщили, что через КПП «Шават» в Узбекистан движутся жители со всех областей, но больше всего из Дашогузской и Балканской, для последних поездки через Каспий в Баку стали невыгодными.

В преддверии Нового года люди используют каждую возможность выручить лишний доллар. В связи с увеличившимся количеством граждан, желающих заработать на разнице в курсах валют, оформление банковской карты Visa Classic занимает более полугода. Однако источники turkmen.news считают, что оформление затягивается намеренно с целью получения взяток. Так, в Дашогузе работники банка за 1200-1400 манатов (около $75) оформят карту в установленный срок, то есть в течение месяца.

В месяц Visa-карту можно пополнять на сумму не выше 1750 манатов – по государственному курсу это $500. При этом человеку необходимо предоставить целый пакет документов: от трудовой книжки и справки с указанием дохода до справки с места жительства и копий страниц паспорта со штампами о пересечении границы. Источники сообщают, что перевод денег с зарплатной карты на Visa-карту также осуществляется за взятку в размере 50 манатов (около $3).

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