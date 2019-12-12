В Туркменистане вновь деньги на новогодние торжества собрали с бюджетников

CA-NEWS (TM) - В Лебапском велаяте празднование Нового года будут проводить в течение двух дней – 30 и 31 декабря. Для подготовки торжеств с работников бюджетных и государственных учреждений удержат по 30 манатов с ноябрьской зарплаты, сообщили "Хроники Туркменистана".



Деньги пойдут на украшение четырех елок, которые будут установлены в Туркменабаде и на другие украшения, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Предприятия переводят зарплаты работников в банки 16-17 числа каждого месяца. Банкам уже даны поручения об удержании указанной суммы до перевода зарплаты на индивидуальные счета.

Руководители организаций объявили, что не сдача денег будет расцениваться, как нежелание участвовать в государственном мероприятии. Несогласные могут писать заявление на увольнение по собственному желанию.

Главная елка в городе будет установлена возле дворца Рухыет напротив велаятского хякимлика. Там 31 декабря с 18.00 и до наступления нового года будет проведено официальное празднование. На него каждое предприятие города обязано направить определенное количество сотрудников.

Еще одна елка будет установлена у драматического театра им. Сейиди. Там торжества состоятся 30 декабря с 17.00 до 22.00 также с привлечением работников бюджетных и государственных учреждений, студентов, старшеклассников.

Женщины на мероприятиях обязаны быть в национальных платьях красного или синего цветов.

Курс доллара на «черном рынке» в Ашхабаде на 8 декабря составлял 18,80 манатов при покупке и 19,10 манатов при продаже.