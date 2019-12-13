ЦИК: Граждане Узбекистана в России активно участвуют в досрочных выборах

CA-NEWS (UZ) - Досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана началось 12 декабря на всех избирательных участках на территории республики и за ее пределами.

Как сообщил ТАСС глава международного пресс-центра Центральной избирательной комиссии Джалолиддин Усманов, граждане Узбекистана в Российской Федерации принимают активное участие в этом мероприятии.

По словам представителя ЦИК, более 600 избирателей проголосовали на избирательном участке на Ближнем Востоке к 12:00 по местному времени в день выборов.

Парламентские выборы и выборы в местные советы под лозунгом «Новый Узбекистан, новые выборы» являются первым крупным политическим событием периода президентства Шавката Мирзияева.

В этих выборах участвуют кандидаты, представляющие пять партий, созданных в эпоху правления Ислама Каримова, в то время как оппозиционные партии и движения за рубежом или независимые кандидаты не допущены до выборов.