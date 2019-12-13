ЮНЕСКО включила хорезмский танец «Лазги» в Список нематериального культурного наследия человечества

CA-NEWS (UZ) - ЮНЕСКО включила «Лазги» в Список нематериального культурного наследия человечества. Также начата работа по включению в этот список искусства «Бахши» и этнических видов спорта. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.



«Хорезмский танец - Лазги» включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент культурного наследия Узбекистана.

Решение было принято 12 декабря в г.Богота (Колумбия) в ходе 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Делегацией Республики Узбекистан во главе с Послом Узбекистана в ЮНЕСКО У.Шадиевым, которая участвует в работе мероприятия, проведена торжественная презентация номинации «Лазги». В ходе презентации было подчеркнуто, что будучи страной с богатой историей и бесценным культурным наследием, Узбекистан может предложить еще многие уникальные элементы нематериального культурного наследия узбекского народа для Репрезентативного списка ЮНЕСКО. В этом контексте узбекской стороной официально объявлено о продвижении номинаций искусства «Бахши» и этнических видов спорта для включения в этот список в предстоящие годы.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО одобрил включение «Лазги» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества на основе широкого консенсуса без проведения голосования.

Таким образом, ЮНЕСКО обязуется принять необходимые меры по сохранению, приумножению и популяризации хорезмского танца, наряду с другими элементами узбекской нематериальной культуры, которые ранее были включены в Репрезентативный список, - «Шашмаком» и «Культурное пространство Байсунского района» (2008), «Катта Ашула» (2009), «Аския» (2014), «Культуры и традиции Плова» и «Навруз» (2016).

Представители Оценочной комиссии МКОНКН приветствовали выдвижение номинации танец «Лазги», который вправе находиться в Репрезентативном списке ввиду многих причин.

Во-первых, танец имеет богатую историю, его первоначальные элементы появились, когда человек изобрел огонь.

Во-вторых, элементы «Лазги» кардинально отличаются от других танцев в регионе.

В-третьих, танец хорошо известен и популярен, благодаря своей огненной и весьма энергичной природе.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО продолжит свою работу до 14 декабря и изучит номинации элементов культурного наследия еще 42 стран.