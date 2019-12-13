Правительство США запускает новый проект по поддержке малых и средних предприятий Монголии

CA-NEWS (MNG) - Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске пятилетнего проекта стоимостью 40,7 млрд. тугриков ($15 млн), который позволит малым и средним предприятиям Монголии более активно участвовать в экономике страны.

Проект USAID «Превосходство в бизнесе для обеспечения устойчивости и прозрачности», реализуемый в партнерстве с неправительственной организацией Монголии «Development Solutions», предоставит техническую помощь и обучение для расширения доступа местных предпринимателей к необходимому финансированию, чтобы помочь росту и укреплению их бизнеса.

«Малые и средние предприятия Монголии играют важную роль в создании рабочих мест и диверсификации экономики страны», - сказал посол США в Улан-Баторе Майкл Клечески. «Будучи ключевым партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты привержены продвижению роста частного сектора в свободном демократическом обществе».

USAID будет работать с партнерами из государственного и частного секторов для создания благоприятных условий для роста МСП, в том числе облегчения доступа к финансированию предприятий, совершенствования корпоративного управления, обучения по вопросам повышения прозрачности и подотчетности, а также предоставления небольших грантов предприятиям, находящимся в неблагоприятном положении. С 2016 года USAID оказал поддержку МСП в улучшении их доступа к кредитам и способствовал установлению связей между финансовыми учреждениями и 750 заемщиками, в 20 раз увеличив их инвестиции и создав более 600 новых рабочих мест.

Правительство США черезUSAID работает с правительством Монголии, частным сектором и неправительственными организациями, чтобы поддержать непрерывное демократическое развитие Монголии, способствовать устойчивому, всестороннему экономическому росту и укрепить свой путь к большей независимости и самостоятельности.

В октябре правительства США и Монголии подписали двустороннее соглашение о расширении двустороннего соглашения на сумму 17 млрд.тугриков и способствовать устойчивому росту частного сектора, сообщается в посольстве США в Монголии.