Rio Tinto добилась утверждения резолюции парламентом Монголии

CA-NEWS (MNG) - Второй по величине шахтер в мире Rio Tinto (ASX, LON, NYSE: RIO) одержал крупную победу в Монголии после того, как парламент страны единогласно утвердил резолюцию, в которой подтверждается действительность всех соглашений по Оюу-Толгой, связанных с шахтами, утвержденных с 2009 года.

Резолюция законодателей завершает 18-месячный обзор сделок, регулирующих разработку медно-золотодобывающего рудника, что позволяет компании продолжить продолжающееся расширение производства на $7 млрд.

Эта новость стала чем-то вроде облегчения для Rio Tinto, которая боялась, что правительство может попытаться полностью пересмотреть соглашения о разработке актива - инвестиционное соглашение 2009 года, измененное и пересмотренное соглашение акционеров 2011 года и план развития и финансирования подземных рудников 2015 года.

В резолюции, однако, рекомендуется изучить варианты улучшения сделки, в том числе рассмотреть вопрос о доле участия правительства Монголии в Оюу-Толгой, переопределить отчет о запасах и обновленный технико-экономический отчет, а также обновить оценки состояния окружающей среды и водных ресурсов.

«Соблюдение этих соглашений всеми сторонами лежало в основе общих расходов страны около 10 миллиардов долларов с 2010 года», - заявил в заявлении главный исполнительный директор Rio Tinto по меди и алмазам Арно Сойрат. Сойрат признал, что предстоит проделать «большую работу», чтобы Оюу-Толгой полностью раскрыл свой потенциал.

Оюу-Толгой была открыта в 2001 году, а Rio получила контроль над ней в 2012 году. Ожидается, что продолжающееся расширение рудника позволит поднять добычу с 125–150 тыс.тонн в этом году до 560 тыс.тонн при полном наклоне с 2025 года, что сделает его крупнейшим новым медным рудником, который будет запущен в эксплуатацию в несколько лет. Эта гигантская операция принадлежит одной трети правительства Монголии, а две трети - канадской Turquoise Hill Resources (TSX, NYSE: TRQ). Из 66% акций Turquoise Rio принадлежит 51%.