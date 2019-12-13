Мужчина пришел в детсад в Костанае и нанес сотруднице 22 ножевых ранения

CA-NEWS (KZ) - Особо тяжкое преступление совершено в Костанае на территории детского сада. Дело о покушении на убийство начали рассматривать в уголовном спецсуде области, сообщает alau.kz.

Преступление было совершено 17 сентября. Согласно версии обвинения, Ануарбек Туребаев, около полудня, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, решил выяснить отношения со своей сожительницей. Для этого он отправился в местный детский сад.

«В ходе возникшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ревности к сожительнице Сагинбаевой, ударив её кулаком по лицу, используя нож, нанёс с достаточной силой не менее 22 ударов ножом в область головы, грудной клетки, живота, шеи, плеча, и кисти, а так же удары кулаком в область грудной клетки», — сказал государственный обвинитель Амангельды Рахметжанов.

Нож, как выяснилось, Ануарбек всегда носит с собой, так как работает конюхом, и использует его для забоя скота. 32-летняя женщина, не смотря на множество ранений и переломанные рёбра, выжила. Ей вовремя помогли свидетели начала избиения. Теперь Туребаева обвиняют в покушении на совершение убийства.

Ануарбек Туребаев, подсудимый:

— По статье не согласен, а так, со всем согласен.

— С фактом совершенных действий согласны, с квалификацией — не согласны?

— Да. Я не хотел убивать. Я не собирался убивать.

С позицией подсудимого не согласились ни гособвинитель, ни потерпевшая. С подсудимым они, кстати, прожили вместе 11 лет, и имеют общего сына. Преступление, как выяснилось в ходе допроса подсудимого, было совершено в помещении детской игровой комнаты, но воспитанники к тому к тому времени уже ушли на сон час, на другой этаж. По его словам, он сильно обиделся, что Сагинбаева не вышла к нему на просьбу поговорить, но бил её он не сильно.