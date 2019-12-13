В Монголии пенсионер и диспетчер водоколонки соорудил из старого автобуса библиотеку для детей

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 66-летний бывший экономист и знаток классического монгольского письма Б.Баярсайх работает диспетчером водоколонки в одном из юрточных районов Улан-Батора, Архуст.

Обычно дети этих районов перевозят бытовую воду домой из водоколонков.

А пенсионер Б.Баярсайхан хочет научить их старой монгольской письменности и дать им знания через книги. Дедушка неоднократно обращался к чиновникам, чтобы построить детскую библиотеку в своем хороо (хороо - администравонная начальная единица в районе столицы, аймаков и сомонов) Архуст. Но чиновники оставили без0 внимания его просьбу и тогда дедушка нашел свой выход. Он соорудил из своего старого автобуса библиотеку для детей.

На свою небольшую пенсию он построил маленькую детскую площадку. Хотя это обязанность чиновников администрации, дедушка говорит: "Моя мечта сделать что-то для детей до тех пор пока я не умру".