От 19 до 29 лет тюрьмы получили участники бунта в колонии Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Участники бунта в вахдатской колонии Таджикистана получили от 19 до 29 лет тюремного заключения. Об этом 12 декабря сообщили Радио Озоди в Верховном суде Таджикистана. Участников бунта обвинили по 16 статьям УК Таджикистана, в том числе, в терроризме, экстремизме и убийстве. Осужденные и их родные считают приговоры несправедливыми.

Вечером 19 мая 2019 года в колонии строгого режима в Вахдате, что неподалеку от Душанбе, произошел бунт. В результате беспорядков погибли 29 заключенных и трое сотрудников колонии.

В Верховном суде Таджикистана отказались комментировать приговоры зачинщикам и участникам бунта в вахдатской колонии. Адвокаты осужденных сообщили, что приговоры вынесены 28 заключенным. По их словам, срок тюремного заключения осужденных с учетом нового приговора составляет от 19 до 29 лет. «Мы не согласны с решением Верховного суда и намерены подать кассационную жалобу», заявил один из адвокатов, который пожелал остаться неназванным.

Уголовные дела предполагаемых участников бунта носили гриф «секретно» и слушания проходили при закрытых дверях. Адвокаты заявили, что ими подписан документ, согласно которого не имеют право разглашать подробности уголовных дел. Один из них сообщил на условиях анонимности, что все 28 осужденных, согласно версии обвинения, давали клятву верности зачинщикам бунта. «Однако сами заключенные отрицают это обвинение и говорят, что не участвовали в бунте, хотя такая возможность у них была», - добавил адвокат.

Мать одного из заключенных, которого осудили на 21 год, в беседе с Радио Озоди заявила, что она уже пожаловалась по поводу «несправедливого» приговора в Верховный суд и исполнительный аппарат президента страны.

Как стало известно Радио Озоди, дела некоторых предполагаемых участников бунта в вахдатской колонии возвращены для повторного рассмотрения. Среди них – уголовное дело в отношении Бахтиёра Абдусамадова, брата Хусейна Абдусамадова, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара летом прошлого года. Гульчехра Шодмонова, мать Бахтиёра, в беседе с Радио Озоди заявила, что в день бунта его сын был болен и не участвовал в беспорядках.

За полгода в таджикских колониях произошли два бунта, которые были подавлены силовыми методами. В обоих случаях ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство» (ИГ). Власти также назвали зачинщиками беспорядков сторонников террористических и экстремистских организаций. В результате подавления бунта в Худжанде погибли 23 человека, в том числе два надзирателя. В колонии в Вахдате были убиты 32 человека — трое сотрудников и 29 заключенных.

После бунта в худжандской колонии своего поста лишился начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста (ГУИУН) Иззатулло Шарифзода. Бунт в Вахдате произошел уже при новом руководителе ГУИУН Мансурджоне Умарове, который ранее занимал должность первого заместителя главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.