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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане спецслужбы ликвидировали подпольную религиозную "школу"

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана совместно с ГУВД Ташкента ликвидировали в столице республики нелегальную религиозную школу ("худжра"), в которой обучались малолетние дети, ее организатор задержан, сообщило РИА Новости, ссылаясь на СГБ.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками СГБ и ГУВД Ташкента на территории Учтепинского района столицы в одной из квартир была обнаружена "худжра", где велось незаконное религиозное обучение детей", - сказал представитель спецслужбы. По его словам, "преподаватель" школы, уроженец Кашкадарьинской области на юге страны, арендовал дом для организации нелегальной школы.

По версии следствия, задержанный, который не имел специального религиозного образования, проводил занятия с четырьмя детьми 6-12 лет, которые проживали там же.
"Было установлено, что родители ежемесячно платили задержанному по 900−950 тысяч сумов (около 100 долларов), при этом во время обучения дети подвергались телесным наказаниям", - добавил собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов и узбекистанских СМИ, за последние два года подобные "школы" были также выявлены в ряде регионов страны. В частности, телеканал "Узбекистан 24" сообщал, что в 2018 году спецслужбы и полиция ликвидировали почти 120 таких нелегальных учреждений против 33 школ в 2017 году. Их организаторам были предъявлены обвинения по статьям "умышленное телесное повреждение", "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", которые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на десять лет.

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