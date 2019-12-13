Минобразования Узбекистана не поддержало идею о переходе на пятидневную неделю в школах

CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана не поддержало идею Госкомтуризма о переходе на пятидневную неделю в школах и продлении зимних каникул за счет летних.

Как отмечает министерство, в настоящее время во многих школах учеба ведется в две и более смен. Введение пятидневной недели в школах значительно увеличит количество таких школ. То есть резко возрастет спрос на дополнительные места и дополнительные здания.

Кроме того, большинство родителей работают шесть дней в неделю. Возникает вопрос, кто обеспечит безопасность детей в таких семьях в субботу? Не приведет ли это к росту преступности среди молодежи?

"В-третьих, для посещения молодыми людьми туристических объектов даже в своих регионах нужны деньги. За чей счет будут покрываться эти средства? Родителей? Будет ли за это отвечать учитель? Кто будет обеспечивать безопасность учащихся? «Если детей доставят на автобусах и за их безопасность будут отвечать органы внутренних дел, как будут покрываться эти расходы?", - отмечает министерство.

Также минобразования задало вопрос инициаторам введения пятидневки: "Что делать родителям, если у них нет возможности куда-то отправить своего ребенка зимой?".

Напомним, ранее Госкомтуризма предложило внедрить пятидневку для всех образовательных учреждений и удлинить зимние каникулы. В проекте документа, представленном комитетом, отмечалось, что это позволит учащимся, студентам и их родителям больше путешествовать по стране