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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Встреча заместителей глав МИД Центральной Азии пройдёт в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  14 декабря текущего года в Ташкенте состоится очередная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, организованная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Представители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Афганистана обсудят перспективы развития регионального сотрудничества и направления взаимодействия с РЦПДЦА, сообщила пресс-служба МИДа.

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