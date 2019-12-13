Встреча заместителей глав МИД Центральной Азии пройдёт в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - 14 декабря текущего года в Ташкенте состоится очередная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, организованная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Представители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Афганистана обсудят перспективы развития регионального сотрудничества и направления взаимодействия с РЦПДЦА, сообщила пресс-служба МИДа.