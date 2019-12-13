Президент Узбекистана принял мэра города Нагоя

CA-NEWS (UZ) - 12 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял мэра японского города Нагоя Такаси Кавамуру, сообщила пресс-служба главы государства.



На встрече обсуждены возможности налаживания тесных деловых связей в автомобилестроении, градостроительстве, текстильной промышленности, сферах высоких технологий и инноваций, туризма, в других направлениях.

Отмечено, что предстоящее подписание Соглашения о сотрудничестве между городами Ташкент и Нагоя, а также совместная реализация проекта по созданию Парка высоких технологий в столице Узбекистана, несомненно, послужат дальнейшему углублению долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Выражена уверенность в том, что Нагоя станет мостом для сотрудничества между Узбекистаном и Японией.

Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» в целях продвижения реализации перспективных программ и проектов.