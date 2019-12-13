Топ-10 информационных сайтов Монголии

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CA-NEWS (MNG) - В Монголии работают более 600 средств массовой информации: телеканалы, информационные сайты, газеты, журналы и подкасты.

В последние годы перевод традиционных средств массовой информации в цифровую среду быстро увеличивается. Одним из примеров является то, что у 41% газет и журналов есть веб-сайты, в то время как у 71% телеканалов есть страницы на Facebook.

Самыми просматриваемыми в стране сайтами являются: Facebook, Google, Yahoo, Wikipedia и Youtube.

По данным Amazon Alexa, самыми популярными 10 информационными сайтами в Монголии являются:

Ikon.mn – Компания “Бенекрафт” открыла этот новостной сайт 1 ноября 2013 года.

Количество подписчиков в Facebook - 337 198 человек

В Twitter - 41 400

Gogo.mn – компания “Монгол Контент” – в 2007 году. Имеется английская версия.

Количество подписчиков в Facebook - 341 205 человек

В Twitter 35 500

Caak.mn – первый развлекательный сайт Монголии, создан в 23 января 2006 года молодыми программистами.

Количество подписчиков в Facebook - 187 411 человек

В Twitter — 5264

News.mn – компания “Монгол Масс Медиа” – создан в 2004 году. Имеется английская версия.

Количество подписчиков в Facebook - 151 750 человек

В Twitter — 45, 600

Eguur.mn – самый молодой сайт в стране - создан в 2019 году.

Количество подписчиков в Facebook - 39 762 человека

Updown.mn – молодые журналисты открыли сайт в январе 2017 года.

Количество подписчиков в Facebook - 36 890 человек

В Twitter — 10, 800

Zindaa.mn – компания “mCast LLC” открыла сайт в 2010 году.

Количество подписчиков в Facebook - 153 310 человек.

В Twitter — 2 110

Ubinfo.mn – сайт газеты “Засгийн Газрын Мэдээ” открыт в 2016 году.

Количество подписчиков в Facebook - 54 712 человек

Unuudur.mn – сайт медиагруппы “Монгол Ньюс” и ежедневной газеты “Өнөөдөр”-“Сегодня” открыт в 2010 году. Владелица - дочь покойного и знаменитого в стране журналиста Балдоржа Номинтушиг. Она же владелица медиа группы “Монгол Ньюс”. Также имеется спортивный сайт 5tsagarig.mn, англоязычный сайт theubpost.mn и справочно-информационный сайт songolt.mn.

Количество подписчиков в Facebook - 140 776 человек

Livetv.mn – компания “NEWS INFO” создала в 27 сентября 2018 года. Особенность сайта: онлайн ТВ эфир и онлайн-радио.