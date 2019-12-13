Абдулазиз Камилов обсудил в Риме сотрудничество в формате «Узбекистан – Евросоюз»

CA-NEWS (UZ) - 12 декабря находящийся с визитом в Риме министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с заместителем Министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

В беседе рассмотрен широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, а также взаимодействия в рамках ООН, формате «Узбекистан – Евросоюз», сообщает пресс-служба МИДа.

Были констатированы практические итоги состоявшегося в мае в Риме 6-го заседания Межправительственной рабочей группы, в ходе которого была достигнута договоренность о совместной реализации 10 проектов на сумму $330 млн. Приоритетным вопросом общей повестки дня является двусторонняя торговля, которая за 9 месяцев текущего года выросла на 15% и превысила $320 млн.

На встрече также обсуждены график запланированных на 2020 год узбекско-итальянских контактов и совместных мероприятий.