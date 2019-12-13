Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном победила на парламентских выборах в Великобритании

CA-NEWS (CA) - Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила на досрочных выборах Палаты общин в Великобритании. Джонсон обещает незамедлительно вывести страну из Евросоюза, передает BBC.

По данным на 5:15 утра по Лондону, Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 335 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 199 мандатов, Шотландская национальная партия - 46 мандатов, Либерально-демократическая партия - 8 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зеленые - 1.

Кроме того, в парламент проходят 19 независимых депутатов.