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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Туркменистана поздравил жителей страны с праздником нейтралитета

CA-NEWS (TM) -  Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 12 декабря направил в честь Международного дня нейтралитета поздравительное послание жителям страны. В обращении туркменский лидер отметил, с кем и по каким направлениям хочет дружить Ашхабад, сообщает «Туркменистан сегодня».

По словам президента, Туркменистан считает важным развивать отношения с ООН, Европейским союзом, СНГ, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Движением неприсоединения. Ашхабаду важна также дружба с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки.

Туркменистан намеревается укреплять и углублять связи с указанными международными и региональными организациями, а также странами в сферах политики, экономики, науки, образования и культуры.

Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню нейтралитета и 24-й годовщине туркменского нейтралитета, начались в Ашхабаде 11 декабря — в Институте международных отношений МИДа страны прошла научная конференция.

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