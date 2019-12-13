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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уголовное дело в отношении Олеси Кексель прекращено, - глава МВД Казахстана
фото: informburo
фото: informburo

CA-NEWS (KZ) -  Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах правительства сообщил о прекращении уголовного дела в отношении экс-начальника службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, передает корреспондент zakon.kz.

- Досудебное расследование в отношении Кексель прекращено за отсутствием события преступления, - сказал он.

По его словам, все материалы направлены в прокуратуру.

- Там проведены все следственные действия, и сейчас материалы направлены в прокуратуру для проверки законности от 5 декабря, - уточнил Тургумбаев.

Ранее сообщалось, что министерством внутренних дел начато расследование по заявлению о пытках, в котором фигурирует бывшая руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель. 21 ноября экс-глава Антикоррупционной службы и бывший генеральный прокурор, а ныне сенатор парламента Кайрат Кожамжаров заявил, что дело в отношении Олеси Кексель было прекращено. Однако в МВД тогда эту информацию опровергли.

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