Парламент Монголии принял президентское вето на премию социального страхования

CA-NEWS (MNG) - 12 декабря Великий Государственный Хурал (парламент) провел дискуссию о вето, наложенном президентом Монголии на закон о государственном бюджете на 2020 год и сопутствующий ему закон о принятии частичного вето президента на премию социального страхования.

Президент Х.Баттулга наложил частичное вето на статью Закона о государственном бюджете на 2020 год, предусматривающую увеличение надбавки к социальному страхованию на два процента, что позволило бы собрать в государственный бюджет 174,2 млрд.тугриков, а также сопутствующий закон о внесении изменений в положение о реализации Фонда будущего наследия.

Кроме того, на статью закона о бюджете было наложено вето, позволяющее в общей сложности 1,4 триллиона тугриков инвестировать в строительство 386 зданий в 2021 и 2022 годах.

Однако постоянный парламентский комитет по бюджету во вторник принял частичное вето на рост премий по социальному страхованию и отклонил вето на Фонд будущего наследия и вето на инвестиции в строительство.

На парламентском заседании частичное вето на премию социального страхования было поддержано 51,2 процента членов парламента в ходе нынешнего голосования за него.

Что касается утверждения вето парламентом, спикер Г.Занданшатар дал распоряжение соответствующим правительственным чиновникам проработать поправки к закону о бюджете на следующий год и представить их в парламент.