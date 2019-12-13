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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Топ-10 новостных сайтов, которые читают в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Согласно Национальной поисковой системе Узбекистана www.uz, самым посещаемым сайтом на 13 декабря в стране стал узбекоязычный портал daryo.uz.

По данным системы, этот сайт посещают более 431 тысячи читателей, количество просмотров составляет более 2,5 млн, что является самым высоким показателем среди всех СМИ Узбекистана.

На втором месте по посещаемости стал также узбекоязычный сайт qalampir.uz с 69800 посетителями в день.

На третьей позиции издание gazeta.uz, публикующее новости на русском и узбекском языках. Издание имеет более 66800 посетителей.

Рейтинг составлен по охвату интернет-аудитории Узбекистана для новостных ресурсов через Национальную поисковую систему www.uz. Данная система ведет открытую статистику сайтов Узбекистана. Этим определяется и оценивается популярность ресурса. На всех сайтах, участвующих в рейтинге, установлены счетчики системы www.uz.

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