S & P подтвердило рейтинг B для Монголии

CA-NEWS (MNG) - Global Ratings подтвердило свой долгосрочный кредитный рейтинг «B» по Монголии, а также краткосрочный кредитный рейтинг «B» по суверенному. Прогноз по долгосрочному рейтингу стабильный, и оценка международного рейтингового агентства по переводу и конвертируемости в Монголии остается неизменной на уровне «B +».

Прогноз «Стабильный» уравновешивает ожидания S & P о том, что сильные макроэкономические перспективы Монголии способствуют дальнейшему, но постепенному улучшению внешних и долговых условий в течение следующих 12 месяцев, в то время как правительство продолжает проводить взвешенную экономическую и фискальную политику.

Согласно отчету, повышательное давление на рейтинг может возрасти, если экономика превзойдет текущие прогнозы в течение следующих 12 месяцев, так что фискальные, долговые или внешние показатели улучшатся быстрее, чем ожидает агентство.

«Нисходящее давление может возникнуть, если макроэкономические условия в Монголии ослабнут, возможно, из-за неожиданного резкого спада на товарных рынках, так что мы оцениваем внешнее и долговое давление как существенное ухудшение», - предупредил S & P. «Аналогичным образом, откат правительственной программы консолидации бюджета, потенциально связанный с растущей политической неопределенностью вокруг всеобщих выборов в 2020 году, также может привести к понижательному давлению на рейтинг».

Рейтинги Монголии отражают развивающиеся институциональные условия страны и повышенный внешний дисбаланс, который S & P сравнивает с продолжающимся улучшением своих фискальных показателей и хорошими перспективами экономического роста.

«После периода чрезвычайно высокого бюджетного дефицита правительство Монголии, вероятно, достигнет своего второго года профицита бюджета в 2019 году подряд, и мы считаем, что дефицит в период 2020-2022 годов, вероятно, будет скромным. Тем не менее, Монголия продолжает сталкиваться со значительной уязвимостью, вызванной повышенной внешней и общественной задолженностью », - сказали в агентстве.

Экономика Монголии, вероятно, достигнет своего третьего года подряд с ростом реального ВВП выше пяти процентов в этом году, в значительной степени благодаря сильному росту экспорта минеральных ресурсов.

S & P ожидает, что эта тенденция сохранится в течение следующих трех лет, предоставляя дополнительную поддержку ключевым кредитным показателям. Монгольская экономика остается крайне уязвимой к непредсказуемым изменениям цен на сырьевые товары, а также политическим рискам.

Кредитоспособность Монголии по-прежнему ограничена возросшей задолженностью населения и внешней задолженности. Хотя эти показатели должны продолжать улучшаться в соответствии с устойчивыми экономическими показателями Монголии, ее внешняя уязвимость, вероятно, будет оставаться повышенной в течение некоторого времени.

Объем государственного долга должен и дальше сокращаться до тех пор, пока после выборов в 2020 году сохранится недавняя тенденция благоразумия в бюджетно-налоговой сфере.