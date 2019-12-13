По итогам 11 месяцев главными драйверами роста экономики Казахстана стали обрабатывающая промышленность, сектор услуг и строительство, - МНЭ

CA-NEWS (KZ) - Министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства доложил об итогах социально-экономического развития страны за январь-ноябрь 2019 года, передает пресс-служба правительства РК.



По данным министра национальной экономики, с начала года наблюдается восходящий тренд по росту экономики. За январь-ноябрь т. г. рост ВВП составил 4,4%.

«Факторами роста экономики стали увеличение производства в базовых отраслях, расширение внутреннего спроса и развитие сектора услуг, а также реализация инвестиционных проектов», — подчеркнул Р. Даленов.

Наибольший вклад в рост ВВП внес несырьевой сектор — 3,8 п.п. Основную роль сыграли обрабатывающая промышленность, сектор услуг и строительство. При этом, вклад сырьевого сектора (сельское хозяйство и горнодобыча) составил 0,6 п.п. Тем самым, большая часть роста экономики обеспечена за счет несырьевого сектора.

По утверждению министра, в декабре рост экономики будет не ниже 4,4%.

«Тенденция роста ВВП показывает следующую картину. В прошлом году в октябре и ноябре рост ВВП составлял 4,1%. И 2018 год завершился с ростом в 4,1%. В текущем году в октябре и ноябре рост экономики составил 4,4%. Есть основание полагать, что в декабре рост будет не ниже. Во-первых, динамика роста экономики в текущем году имеет восходящий тренд. Во-вторых, отмечается положительный рост в обрабатывающей промышленности», — пояснил он.

Инвестиции в основной капитал возросли на 8,3%. Годовая инфляция составила 5,4%. В январе-октябре доходы населения выросли на 5,7%.

Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста. В январе-ноябре объем производства вырос на 3,6%.

Рост в обрабатывающей промышленности ускорился до 3,8%. Это обусловлено увеличением производства в машиностроении (на 19,2%) и в фармацевтике (на 16,7%), а также восстановлением производства в черной металлургии. Рост в горнодобывающей промышленности сохранился на уровне 3,7%.

Строительная отрасль демонстрирует высокую динамику роста. Объем строительных работ вырос на 12,1%. В эксплуатацию введено 11,1 млн кв.м жилья.

В отраслях сельского хозяйства отмечается разнонаправленная динамика. Выпуск продукции животноводства увеличился на 3,9%.

Наблюдается рост деловой активности в сфере услуг. В торговле объемы выросли на 7,5%, в транспорте — на 5,6% и связи — на 4,7%.

За январь-октябрь т. г. внешнеторговый оборот достиг $79,1 млрд. Объемы экспорта составили $47,7 млрд. Импорт составил $31,4 млрд.

Большинство регионов по основным показателям демонстрируют позитивную динамику. По промышленности положительный рост отмечается в 15 регионах. По сельскому хозяйству все регионы, кроме Костанайской области показывают рост. По строительству положительный рост демонстрируют 14 регионов, по инвестициям в основной капитал — 15 регионов. В ряде регионов наблюдается динамичный рост по нескольким показателям (обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, ввод жилья и инвестиции).

В 4 регионах инфляция находится в верхнем пределе целевого коридора. Это Атырауская, Мангистауская, Карагандинская области и г. Шымкент. Вместе с тем, высокий рост цен на продтовары отмечается в 5 регионах.

Как отметил Р. Даленов, для недопущения роста цен у местных исполнительных органов имеются механизмы по утверждению и контролю предельно допустимых цен на социально-значимые продовольственные товары, а также по использованию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров. В свою очередь, Комитетом по защите и развитию конкуренции принимаются меры по выявлению фактов антиконкурентных согласованных действий (сговор).

Участникам рынка продтоваров направлено 194 уведомления о наличии признаков нарушения Закона о конкуренции. На сегодня 152 уведомления исполнены. В целях недопущения нарушений законодательства в области защиты конкуренции, с начала т. г. назначено 8 расследований в отношении субъектов рынка и внесено 34 предостережений.

«За 11 месяцев т. г. основные макроэкономические показатели демонстрируют положительный тренд», — резюмировал министр.