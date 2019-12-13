Таджикистан отказывается выдать Узбекистану подозреваемого, задушившего свою жену

CA-NEWS (UZ) - 36-летний гражданин Таджикистана Санжар Ахатов 20 октября этого года был арестован у себя на родине по подозрению в убийстве своей 27-летней жены, уроженки Сырдарьинской области Узбекистана Лайло Гадойбоевой.

Эту информацию 10 декабря предоставил сотрудник суда по уголовным делам Согдийской области Таджикистана, сообщает centralasian.org. По его словам, в настоящее время Санжар Ахатов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 104 («Умышленное убийство») УК Таджикистана.

Он добавил, что вероятность экстрадиции Ахатова в Узбекистан практически равна нулю.

– Мы не можем выдать его в Узбекистан, потому что он является гражданином Таджикистана. Согласно Минской и Кишиневской конвенциям, его выдача невозможна. Мы не выдаем своих граждан другим государствам, вне зависимости от характера совершенного ими преступления на территории иностранного государства. Напротив, иностранное государство, на территории которого было совершено преступление, должно направить нам материалы уголовного дела. Следствие будет проходить на нашей территории. В настоящее время следствие по делу Ахатова ведет областная прокуратура. Его будут судить по законам Таджикистана, – сказал представитель суда.

Родственники Лайло Гадойбоевой считают, что «убийство молодой женщины произошло в результате безразличия местных чиновников и правоохранительных органов». По словам матери погибшей Камилы Гадойбоевой, бездыханное тело Лайло она нашла 20 октября в доме своей дочери.

Камила Гадойбоева утверждает, что и она, и ее дочь Лайло предвидели трагедию. "Моя дочь вышла замуж за Санжара Ахатова 20 февраля этого года. Но позже дочь узнала, что еще до свадьбы Санжар Ахатов был болен СПИДом. (В распоряжении «Озодлика» имеется копия медзаключения – Ред.). Дочь начала настаивать на разводе. На всякий случай и сама решила провериться, сдала кровь в СПИД-центре. Выяснилось, что дочь не была заражена СПИДом. (Этот документ также имеется распоряжении «Озодлика» – Ред.), – говорит Камила Гадойбоева.

Мать покойной Лайло говорит, что после того, как ее дочь заявила мужу, что хочет развестись, Санжар Ахатов несколько раз избил жену и угрожал ей убийством. "5 сентября этого года зять очень жестоко избил мою дочь. Лайло вызвала милицию. Приехал участковый инспектор Олим Шоджигитов, он увез супругов к себе в участок и попросил их написать объяснительные", – говорит Камила Гадойбоева.

По словам сотрудников ОВД города Янгиер Сырдарьинской области Олима Шоджигитова и других сотрудников милиции, 5 сентября Санжар Ахатов был отпущен домой после дачи объяснительной записки, в которой он обещал «больше не бить жену». Однако согласно следственным и судебным материалам, 20 сентября Санжар Ахатова снова жестоко избил свою жену Лайло Гадойбоеву и разбил ей нос.

После избиений 20 сентября Лайло Гадойбоева обратилась к начальнику ОВД города Янгиер Галибу Кучимову с заявлением об угрозах убийства со стороны мужа.

Родственница Лайло Гадойбоевой Манзура, которая сопровождала молодую женщину в отдел милиции, вспоминает, что начальник ОВД Галиб Кучимов принял с безразличием молодую женщину, потерпевшую от домашнего насилия. "Кучимов даже не стал слушать Лайло и заявил ей: «Человек, угрожающий убийством, никогда не совершит этого на деле. Пойдите домой, помиритесь с мужем и продолжайте жить дальше», – говорит родственница покойной Лайло.

Однако 16 октября Санжар Ахатова снова избил жену. Как говорит Камила Гадойбоева, в результате тех побоев ее дочь Лайло получила серьезные телесные травмы, ее состояние было крайне тяжелым. "Дочь, разочаровавшись в действиях сотрудников милиции, решила обратиться за помощью к заместителю прокурора города Янгиер. Фамилию этого прокурора я не помню, зовут его Элёр. К сожалению, зампрокурора тоже не смог помочь моей дочери Лайло. В результате, ее ребенок остался сиротой", – говорит Камила Гадойбоева.

В распоряжении «Озодлика» имеются обращения покойной Лайло, написанные ею на имя председателя махаллинского комитета, а также заместителя хокима (главы) города Янгиер, председателя городского отдела Комитета женщин.

20 октября этого года Лайло Гадойбоева была найдена мертвой в своем доме. По данным судмедэкспертизы, она была задушена.

36-летний муж Лайло Гадойбоевой – гражданин Таджикистана Санжар Ахатов признался в убийстве жены. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе в городе Худжанд.

По данным прокуратуры Сырдарьинской области Узбекистана, в отношении Ахатова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 («Умышленное убийство») УК республики.

Для продолжения следственный мероприятий по данному делу узбекская прокуратура направила запрос своим таджикским коллегам, так как после совершения убийства Санжар Ахатов бежал к себе на родину в Таджикистан.

По словам матери Ахатова Дилором Набиевой, после убийства жены ее сын сам сдался в руки милиции. "20 октября он приехал ко мне и сознался во всем. Его отец в это время спал. Санжар сказал мне, что пришел проститься со мной", – сказала она.