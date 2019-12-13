На наскальных рисунках Монголии изображены неизвестные летающие объекты и Солнечная система

CA-NEWS (MNG) - На наскальных рисунках Монголии изображены неизвестные летающие объекты и Солнечную систему Ниже представлены самые старые петроглифы/наскальные рисунки и пиктограммы, найденные монгольскими археологами по имени заслуженного деятеля науки, лектора Улан-Баторского университета, археолога Д. Эрдэнэбаатара.

Первые петроглифы и пиктограммы

Считается, что архаичные люди, которые жили на территории современной Монголии, начали изображать то, что они воспринимали около 40 000 - 10 000 лет назад. Наскальные рисунки на священной горе Жавхлант в сомоне Ханбогд, аймак Өмнөговь, а также гора Далан Хар в сомоне Номгон, аймак Өмнөговь доказывают, что форма искусства существовала там еще до наскальных рисунков пещеры Хойт-Цэнхэра в сомоне Манхан, аймаг Ховд, который считался самым старым. Произведения искусства на двух горах предположительно датируются от 100 000 до 40 000 лет. Таким образом, они ценятся как старейшие произведения искусства и основной источник интеллектуальной культуры в Монголии.

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Первый наскальный рисунок с изображением солнечного божества

Эта резьба по камню на вышеупомянутой горе Далан Хар является не только частью самого раннего известного наскального искусства, датируемого 40 000 лет, но и первым изображением солнечного божества.

Первый наскальный рисунок с изображением летающих объектов

Этот петроглиф ракет и других летающих объектов на горе Далан Хар также является частью самого раннего известного наскального искусства, с помощью которого архаичные люди представляли летающие объекты, которые они видели.

Первый «линзовидный» рок-арт

Эта работа изображает человека, молящегося в небо, если смотреть с юго-восточного угла, но лица человека, если смотреть с юго-западного угла, и доказывающего, что вера и формы искусства существовали в каменном веке. Существует также пиктограмма, написанная с помощью этой техники около 10000 лет назад в позднем каменном веке.

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Первый наскальный рисунок, изображающий человека, поклоняющегося небу

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Первая карта называется «Осенние воспоминания»

Среди наскальных рисунков на горе Жавхлант есть петроглиф из трех похожих на голову фигур, который можно рассматривать как карту ручной работы, включая священную гору, которая состоит из трех пиков, выстроенных в линию с юга на север.

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Первая наскальная живопись, изображающая Солнце

Первый наскальный рисунок, изображающий Солнечную систему. Это часть наскального искусства горы Жавхлант.