Естественная убыль населения России станет рекордной за 11 лет

CA-NEWS (CA) - За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тысячи человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По итогам года показатель станет самым высоким за 11 лет, отмечает издание.

По словам ведущего научного сотрудника Института демографии Никиты Мкртчяна, приток мигрантов не сможет компенсировать убыль: за январь-сентябрь он составил 193,2 тысячи человек.

Численность населения России за девять месяцев 2019-го, таким образом, сократилась на 43,7 тысячи человек.

Этот показатель падает второй год подряд: в 2018-м впервые за десять лет население сократилось на 96,4 тысячи человек.

Счетная палата в ноябре также отчиталась о естественной убыли населения в 2019 году. По данным ведомства, показатель ускоряется четвертый год подряд.

Естественный рост населения — сокращение смертности и увеличение рождаемости — одна из приоритетных задач российских властей. Для достижения этой цели с 2007 года работает программа материнского капитала — единовременной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Естественная убыль сменится приростом только в 2023–2024 годах, рассчитывают в правительстве.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3?from=from_main