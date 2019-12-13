Экс-заместителя акима Нур-Султана подозревают в хищениях по делу LRT

CA-NEWS (KZ) - Экс-заместитель акима Нур-Султана подозревается в хищении средств по делу LRT, сообщил руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

- Завершается расследование уголовного дела по фактам хищения при строительстве LRT. Следствием раскрыты миллиардные схемы хищений, в которые были вовлечены должностные лица акимата столицы, компании "Астана LRT" и директора частных компаний. Преступная схема организована заместителем акима столицы Султанбековым и руководителем "Астана LRT" Ардан при пособничестве иностранных и казахстанских компаний, - сообщил на брифинге Перов.

По его словам, указанные лица при участии руководителей управлений акимата утвердили затраты на 24 млрд тенге, в сумму которой вошли расходы по разработке ПСД, оказании консультационных услуг и технического надзора.

- В свою очередь директора подрядных организаций заключили мнимые договора по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичили средства через лжепредприятия. В результате причинен ущерб государству в размере более 5 млрд тенге, - добавил представитель Агентства.

Также он отметил, что по делу привлекается 5 бывших должностных лиц акимата из руководящего состава, 6 руководителей подрядных организаций, из них пятеро подозреваемых содержаться под стражей. Трое лиц объявлены в международный розыск с мерой пресечения – арест.

- В ходе следствия трое обратились с явками с повинной, соответственно в отношении них арест не применялся. До конца месяца планируется объявить об окончании расследования по вышеуказанным фактам. Касательно заключительного этапа строительства по линии LRT и размещения денежных средств в "Банк Астаны" ожидаются заключения Нацбанка и строительной экспертизы, - уточнил Перов.

8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT , как отметил глава государства, очень спорный и экономически не понятный.

Чуть позже руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, комментируя ход расследования по делу, сообщил, что сумма ущерба в разы выросла и составляет более одного миллиарда тенге.

На тот момент, по его словам, по делу признаны шесть подозреваемых, в том числе четверо должностных лиц акимата.

- Это руководящие должностные лица, бывшие руководящие должностные лица акимата. Более конкретно информацию сказать не могу, потому что ведется расследование. Расследование продолжается, по результатам проведем брифинг, - сказал Перов.