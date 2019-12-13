UzAuto Motors выпустил более 250 000 автомобилей с начала года
- Узбекистан, общество
- 15:04, 13 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - В январе-ноябре текущего года АО “UzAuto Motors” выпустило 253 421 автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба компании "Узавтосаноат".
Согласно данным компании, UzAuto Motors производит более 23 000 автомобилей в месяц.
В настоящее время акционерное общество выпускает 10 моделей автомобилей под своими брендами Chevrolet и Ravon на трех производственных площадках.
Напомним, что ранее сообщалось о резком снижении цен на узбекские автомобили на российском рынке. Снижение составило примерно 1 тысячу долларов.