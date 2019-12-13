UzAuto Motors выпустил более 250 000 автомобилей с начала года

CA-NEWS (UZ) - В январе-ноябре текущего года АО “UzAuto Motors” выпустило 253 421 автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба компании "Узавтосаноат".

Согласно данным компании, UzAuto Motors производит более 23 000 автомобилей в месяц.

В настоящее время акционерное общество выпускает 10 моделей автомобилей под своими брендами Chevrolet и Ravon на трех производственных площадках.

Напомним, что ранее сообщалось о резком снижении цен на узбекские автомобили на российском рынке. Снижение составило примерно 1 тысячу долларов.