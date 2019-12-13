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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тегеран выразил готовность открыть морские ворота для Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Иран готов сыграть роль транзитной страны, соединяющей Узбекистан со странами Северной Африки, открывая морские, железные и автомобильные дороги в транспортном коридоре Север-Юг.

Об этом заявил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Риза Рахмани на встрече с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в Ташкенте, сообщает iran.ru.

По словам Рахмани, Иран может открыть транзитный коридор в Узбекистан для неограниченной перевозки грузов из Северной Африки и стран Персидского залива. Иранский министр заявил, что Ташкент и Тегеран могут подписать преференциальные торговые тарифы и использовать национальную валюту для финансовых операций.

В ходе встречи в Ташкенте стороны обсудили вопросы расширения взаимной торговли и привлечения иранских инвестиций в узбекскую экономику в сельском хозяйстве, рыболовстве и строительстве. Кроме того, стороны обсудили конкретные предложения по облегчению условий для взаимной торговли путем обеспечения взаимного признания требований фитосанитарного контроля.

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