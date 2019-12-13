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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане произошло ДТП, погибли все пассажиры автобуса

CA-NEWS (CA) -  Не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает ТАСС.

По последней информации, в результате столкновения произошло возгорание, оба автомобиля съехали с дороги и упали в кювет. Все пассажиры автобуса погибли.Личности жертв на данный момент не установлены.

Сейчас проводится тщательное расследование инцидента.

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