В Пакистане произошло ДТП, погибли все пассажиры автобуса

CA-NEWS (CA) - Не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает ТАСС.



По последней информации, в результате столкновения произошло возгорание, оба автомобиля съехали с дороги и упали в кювет. Все пассажиры автобуса погибли.Личности жертв на данный момент не установлены.

Сейчас проводится тщательное расследование инцидента.