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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол США объяснил, почему гражданам Узбекистана часто отказывают в визе

CA-NEWS (UZ) -  Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм рассказал, почему узбекистанцам так часто отказывают в визе, сообщает Кун.уз.

«В качестве посла я не вмешиваюсь в процесс выдачи виз. В посольстве есть специальный отдел, который занимается этими вопросами. Сотрудники отдела на основе специальных правил определяют возможность выдачи визы», - сказал он.

Дэниел Розенблюм подчеркнул, что узбекистанцы часто просрочивают свои визы.

«Именно поэтому мы должны детально изучить каждого человека и быть уверенны в том, что он не просрочит свою визу и не останется нелегалом в стране», - отметил дипломат.

Напомним, в 2019 году посольство США отказало в выдаче визы почти 70% гражданам Узбекистана. В странах Центральной Азии Узбекистан занял первой место по отказу виз. Кыргызстанцам отказали в 67,75% случаях, Таджикистан – 60,97%, Туркменистан – 56,26% и Казахстан – 42-58%.

В отчете Государственного департамента говорится, что визы категории «B» были отказаны для лиц, которые хотели посетить США для временных туристических и деловых целей.

В 2017 году отказ в визе получил каждый второй гражданин Узбекистана. В 2018 году власти США ответили отказом на 50,29% прошений о визе типа «B» со стороны узбекистанцев.

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