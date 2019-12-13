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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и АБР подписали заемные соглашения на $500 млн

CA-NEWS (UZ) -  В Министерстве финансов Узбекистана 12 декабря с представителями Азиатского банка развития (АБР) и Французского агентства развития (ФАР) подписано заемное соглашение проекта АБР «Программа развития сектора ипотечного рынка Узбекистана» на общую сумму $200 млн.

Кроме того, в рамках встречи для реализации программы «Улучшение экономического управления, подпрограмма 2» были подписаны заемные соглашения со стороны АБР на сумму $300 млн и ФАР на сумму 50 млн евро, сообщили в Минфине.

Проект создан для поддержки программных мер, которые могут улучшить жилищную политику в регионах республики, а также совершенствовать нормативно-правовую базу ипотечного рынка, включая адресную поддержку лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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