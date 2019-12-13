В Монголии клиенты такси теперь могут платить через блокчейн Terra

CA-NEWS (MNG) - В Монголии клиенты такси теперь могут платить своим водителям в stablecoin, перенаправленных через блокчейн Terra.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, Terra объявила, что ее протокол выпуска стабильным койном будет выступать в качестве новой финансовой основы memeChat для приложения обмена сообщениями в Монголии. Это приложение, которое привлекло 50 000 пользователей с момента запуска в марте, теперь также поддерживает платежную службу MemePay, поддерживаемую Terra.

Партнерство позволит пользователям совершать сделки с местными торговцами, водителями и цифровыми кошельками других пользователей в стабильных койнах Terra тугрик, привязанных 1: 1 к монгольской валюте (известной как тугрик). Некоторые торговцы уже согласились использовать эту услугу, включая компанию такси и универмаг.

По словам компании, Terra и memeChat разработали систему, не требующую дополнительной инфраструктуры. Вместо этого продавцы могут осуществлять платежи в виде бумажных и стабильных койнах в приложении memeChat.

Но растущая сеть продавцов, принимающих memePay, означает, что некоторым компаниям никогда не придется переходить на бумажные деньги.

Ууганбаяр Б, водитель компании Ulaanbaatar Taxi, сказал, что заправочные станции принимают койны, за которые его клиенты платят ему. «Я считаю очень полезным, что мне не нужно беспокоиться о наличии достаточного количества наличных, поскольку я могу платить за газ с помощью платежей, которые я получил», - сказал он в своем заявлении.

Запуск - первый набег Терры в Центральную Азию. Соучредитель Дэниел Шин управляет Terra из своей родной страны, Кореи, где он превратил свой фонд в 32 миллиона долларов в быстро растущую сеть онлайн-магазинов, обычных магазинов и развлекательных сервисов, принимающих протокол stablecoin.

Теперь, когда он обосновался в столице Монголии Улан-Баторе, он надеется найти еще больше вариантов использования и партнеров для Terra. «Наше местное сотрудничество позволит стабильным койнам достигать тысяч», - сказал он.