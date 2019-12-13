В Таджикистане мальчик попросил своего отца уехать работать мигрантом и купить ему велосипед

CA-NEWS (TJ) - В одной из групп в Facebook пользователь опубликовал опубликовал 7 фотографий о том, как из России в одно из горных сел Таджикистана прибыл КАМАЗ, наполненный вещами, отправленными таджикскими мигрантами своим семьям. передает Ахбор.



"Из России мигранты отправили также для своих детей мотоциклы, велосипеды и другую технику. Один ребенок потащил своего отца к этой горе отправленных мигрантами вещей и плача молил его тоже уехать на заработки в России и оттуда прислать ему такой же велосипед”, - сообщает автор.

В комментариях под этим постом известный таджикский журналист Aziz Sangin заметил, что «помню, что ранее (в 50-60-е года прошлого века), если ребенок мечтал о чем-то, его успокаивали, что «как только отец поедет учиться» или «как только твой брат вернется с учебы», купят ему желаемое. А сейчас говорят, как только вернется из миграции...»

По мнению Гулхасан Мирхасан, такой поворот в суждениях «означает насколько мы скатились назад, пока другие за эти 60-70 лет наоборот ушли далеко вперед».

Каждый год более миллиона из трудоспособных жителей Таджикистана едут на заработки в Россию. Каждый год они присылают более 2,5 миллиард долларов из России в Таджикистан. Именно заработанные трудовыми мигрантами деньги являются основным источником обеспечения большинства семей в Таджикистане и одним из основных рычагов, двигаюшие телегу экономики этой беднейшей пост-советской страны.