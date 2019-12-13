Опрос показал, что работа правительства Монголии против коррупции поддерживается общественностью

CA-NEWS (MNG) - Опрос показал, что общественность Монголии поддерживает работу, проделанную премьер-министром У. Хурэлсухом по борьбе с коррупцией в правительстве. 41,8 процента участников ответили: «Я ожидаю, что нынешнее правительство примет определенные меры по этому вопросу и улучшит текущее состояние коррупции», согласно результатам опроса, представленного страновым представителем Фонда Азии Марком Кенигом.

Результаты опроса, проведенного совместно Фондом «Asia Foundation» и Фондом Сан-Марала для определения общественного восприятия и осведомленности о коррупции в 2019 году, были представлены 6 декабря. Участники опроса были выбраны методом случайной выборки. 93,6 процента граждан, которые были вовлечены, считают коррупцию распространенной в Монголии. Следует также отметить, что число граждан, признавшихся в заплатив взятку за последние 3 месяца, сократилось до 3,3 процента.

Что касается организаций и учреждений, которые в наибольшей степени связаны с коррупцией, политические партии заняли первое место, а юридические и судебные учреждения - на втором, что свидетельствует о снижении доверия граждан к институтам. Во время презентации генеральный директор Фонда Сан-Марал Л.Сумати сказал: «Однако это всего лишь предположение». Отмечая, что опрос проводился ежегодно на протяжении многих лет, чтобы получить четкое определение диапазона коррупции и осведомленности общественности, он подчеркнул, что цели опроса 2019 года - донести до граждан отношение, знания и восприятие коррупции к законодатели и политики, а также гражданское общество.

87 процентов участников этого года считают контрмеры правительства по борьбе с коррупцией недостаточными, а также доверяют операциям Независимого органа по борьбе с коррупцией.

Генеральный директор Фонда Сан-Марал Л.Сумати сказал: «Опрос показал, что коррупция широко распространена в течение последних нескольких лет. Однако возникает вопрос, почему коррупция по-прежнему распространена, когда мелкое взяточничество продолжает уменьшаться. Это означает, что коррупция на высоком уровне стала широко распространенной. Правительство заняло первое место по вопросу «Кто должен бороться с коррупцией на высоком уровне?». Таким образом, участие гражданского общества считается крайне важным, если правительство не может этого сделать ».

Краткие результаты опроса, представленного представителем Фонда Азии в стране Марком Кенигом:

-93,6 процента участников 2019 года согласились с тем, что коррупция стала распространенным явлением в стране, что является более высокой статистикой, чем в 2018 году. Несмотря на это, тенденция к снижению мелких взяток сохраняется, с 3,3 процента в 2019 году.

-Негативное отношение к уровню коррупции в политических партиях и судебной системе усилилось в 2019 году.

-Тенденция считать желание политиков бороться с коррупцией недостаточным сохраняется, причем 88 процентов участников считают, что политики практически не желают решать проблему коррупции.

-Несмотря на то, что значение социальных сетей продолжает расти, общественность вновь рассматривает телевидение как важнейший источник информации о коррупции.