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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Finance Asia назвал монгольскую компанию Energy Resources одной из лучших в Азии

CA-NEWS (MNG) -  Издание Finance Asia назвал лучшие финансовые проекты 2019 года в Азии.

Одним из них стал монгольский проект% 5-летняя облигация на сумму 440 млн.долларов, компании Energy Resources (Энержи Ресурс), Монгольской горнодобывающей корпорации ("Mongolian Mining Corporation"). В связи с тем, что облигации продаются на международном рынке, компания успешно выполнила своего рефинансирование кредита.

Выбор включал финансовые транзакции с декабря 2018 года с 18 странами Азии, включая Китай, Гонконг, Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Тайвань.

Монголия новый «игрок» на мировом фондовом рынке.

И место в списке лучших проектов оказывает положительное влияние на привлечение валютных потоков и финансирование монгольских компаний.

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