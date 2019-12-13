Finance Asia назвал монгольскую компанию Energy Resources одной из лучших в Азии

CA-NEWS (MNG) - Издание Finance Asia назвал лучшие финансовые проекты 2019 года в Азии.

Одним из них стал монгольский проект% 5-летняя облигация на сумму 440 млн.долларов, компании Energy Resources (Энержи Ресурс), Монгольской горнодобывающей корпорации ("Mongolian Mining Corporation"). В связи с тем, что облигации продаются на международном рынке, компания успешно выполнила своего рефинансирование кредита.

Выбор включал финансовые транзакции с декабря 2018 года с 18 странами Азии, включая Китай, Гонконг, Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Тайвань.

Монголия новый «игрок» на мировом фондовом рынке.

И место в списке лучших проектов оказывает положительное влияние на привлечение валютных потоков и финансирование монгольских компаний.