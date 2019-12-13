РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Известного гонщика обвиняют в хищении 800 млн тенге в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Антикоррупционщики Казахстана обвиняют известного гонщика в хищении 800 миллионов тенге, которые должны были быть потрачены на развитие мотоспорта в стране – Артур Ардавичус покинул Казахстан и отказывается являться на допрос, пишет Nur.KZ.

Следствие АПК предполагает, что гонщик совершил хищения в 2016-17 годах – миллионы он похищал, значительно преувеличивая заявки по тратам на соревнования и сборы.

Отмечается, что Ардавичус делал это в должности главы команды "Астана Мотоспорт" – обналичивать деньги ему помогали как казахстанские компании, так и иностранные.

Антикоррупционщики заявляют, что оснований для доказательства вины гонщика у них предостаточно, поэтому Ардавичуса, который не желает возвращаться в Казахстан и сотрудничать со следствием, объявили в розыск по всему миру.

Как только спортсмен появится на родине, его тут же заключат под стражу. Антикоррупционщики уже передали дело в суд с санкцией на задержание.

На данный момент 800 млн тенге похищенных средств – не окончательная цифра. Следствие продолжает работу и уточняет украденную сумму.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекские таможенники изъяли у гражданина Казахстана гражданина оптический прицел от снайперской винтовки
  • В Туркменистане вновь деньги на новогодние торжества собрали с бюджетников
  • Таджикистану и Узбекистану необходимо дистанцироваться от ЕАЭС, - узбекский оппозиционер Мухаммад Салих
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×