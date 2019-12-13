Известного гонщика обвиняют в хищении 800 млн тенге в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Антикоррупционщики Казахстана обвиняют известного гонщика в хищении 800 миллионов тенге, которые должны были быть потрачены на развитие мотоспорта в стране – Артур Ардавичус покинул Казахстан и отказывается являться на допрос, пишет Nur.KZ.

Следствие АПК предполагает, что гонщик совершил хищения в 2016-17 годах – миллионы он похищал, значительно преувеличивая заявки по тратам на соревнования и сборы.

Отмечается, что Ардавичус делал это в должности главы команды "Астана Мотоспорт" – обналичивать деньги ему помогали как казахстанские компании, так и иностранные.

Антикоррупционщики заявляют, что оснований для доказательства вины гонщика у них предостаточно, поэтому Ардавичуса, который не желает возвращаться в Казахстан и сотрудничать со следствием, объявили в розыск по всему миру.

Как только спортсмен появится на родине, его тут же заключат под стражу. Антикоррупционщики уже передали дело в суд с санкцией на задержание.

На данный момент 800 млн тенге похищенных средств – не окончательная цифра. Следствие продолжает работу и уточняет украденную сумму.