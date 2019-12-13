Суд Петербурга обвинил прораба в смерти подсобного рабочего из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении прораба, по вине которого погиб один из его рабочих из Узбекистана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии обвинения, гражданин Бабаров, будучи прорабом в фирме «СК Основа», по договору с ООО «Техно-строй» вел строительные работы на объекте в Центральном районе Петербурга по улице Александра Невского. Вместе с ним на объекте работали пятеро граждан из Республики Узбекистан, среди которых был подсобный рабочий Тулаганов.

Известно, что в бригаде рабочих не всегда соблюдали технику охраны труда. В 11:30 при проверке работы Бабаров обнаружил, что Тулаганов спиливал шпильки с опалубных щитов, находясь в шахте лифта и не будучи пристегнутым ремнем безопасности. Прораб сделал ему замечание, на которое рабочий никак не отреагировал. Но вместо того, чтобы принудительно заставить Тулаганова пристегнуться, Бабаров развернулся и пошел в бытовку.

Когда в 13:00 Бабаров вернулся на объект, то узнал, что опалубный щит обрушился на Тулаганова и проломил настил пола, в результате чего мужчина свалился в шахту лифта с восьмого этажа вместе с придавившим его щитом. Прибывшие врачи скорой помощи сообщили о смерти Тулаганова.