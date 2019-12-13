Суд в Душанбе отклонил жалобу таможенников на увольнение

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони города Душанбе отказался удовлетворить жалобу несогласных с результатами аттестации сотрудников регионального управления Таможенной службы Таджикистана в городе Турсунзаде. По итогам аттестации были уволены 36 человек. Экс-таможенники утверждали, что аттестационной комиссией были допущены многочисленные нарушения, передает Радио Озоди.



Суд столичного района Исмоили Сомони постановил, что сотрудники регионального управления Таможенной службы Таджикистана в городе Турсунзаде не прошли аттестацию и поэтому они уволены на законных основаниях.Руководство Таможенной службы заявило, что уволенные сотрудники не соответствовали современным требованиям.

Парвина Рахмонова, за плечами которой, по ее словам, восемь лет безупречной работы в таможне, была уволена нынешним летом. В октябре она написала заявление в суд и потребовала считать недействительным приказ о ее увольнении. Парвина Рахмонова 12 декабря в беседе с Радио Озоди заявила, что не согласна с решением суда района Исмоили Сомони.

«Суд не принял во внимание мою просьбу о просмотре записей с камер видеонаблюдения. Я попросил продемонстрировать присутствующим в зале суда записи о ходе аттестации. Однако судья не согласился», - говорит она.

Однако судья Хуршед Исозода в краткой беседе с Радио Озоди отметил, что заявление Парвины Рахмоновой было рассмотрено в рамках закона.От дальнейших комментариев судья отказался. Согласно постановлению суда, копия которого оказался в распоряжении редакции, приказ об увольнении Парвины Рахмоновой издан на основании аттестационного листа.

Оспорить в суде заключение аттестационной комиссии решили и некоторые другие уволенные сотрудники турсунзадевской таможни. Однако в суде отказались назвать имена и количество подавших заявление бывших таможенников.

В управлении ТС Таджикистана в Турсунзаде сообщили, что по итогам аттестации были уволены 36 работников. В аттестации участвовали 134 таможенника, 9 из них понижены в должностях, сообщил один из руководителей регионального управления.

Решение об аттестации работников подразделений Таможенной службы Таджикистана было принято после того, как 10 мая президент Эмомали Рахмона подверг резкой критике работу таможенных, налоговых и финансовых органов страны.

На встрече президент Рахмон подверг публичной порки бывшего начальника таможенного терминала №1 г. Душанбе Шахбоз Раджабзода, который за полтора года работы приобрел три квартиры в городе Душанбе и дорогую иномарку. За этот период он «дорос» от лейтенанта до подполковника таможенной службы. По словам президента, за время работы руководителем таможенного терминала Шахбоз Раджабзода успел 16 раз побывать в разных странах мира. «Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!», - заключил глава государства и выгнал таможенника из зала.

Руководство Таможенной службы сообщило, что Шахбоз Раджабзода уволен со своего поста.

Сообщается, что в аттестации таможенников участвовали представители исполнительного аппарата президента, антикоррупционного ведомства, Таможенной службы и Агентства госслужбы Таджикистана.