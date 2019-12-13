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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане запретили амнистировать коррупционеров

CA-NEWS (TM) -  Власти Туркмении приняли решение не применять акты помилования и амнистии в отношении осужденных за коррупционные преступления. Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана подписан президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и опубликован в печати.

Закон предписывает статью 80 кодекса дополнить частью следующего содержания: "В отношении осужденных, признанных виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, акты помилования и амнистии не применяются".

Запрет на помилование и амнистию наркоторговцев был принят в стране в 2015 году. Настоящий закон вводится в действие со дня его официального опубликования, передаёт РИА Новости.

В начале декабря Туркменское телевидение сообщило, что за совершение коррупционных преступлений осуждены бывший глава МВД Исгендер Муликов и бывший председатель государственной миграционной службы Мейлис Нобатов.

В Туркменистане акции помилования проводятся четыре-пять раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат.

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