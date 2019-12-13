В Туркменистане учреждена медаль «Türkmen edermen»

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вышел в свет Закон Туркменистана Об учреждении медали Туркменистана «Türkmen edermen», подписанный П=президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Туркменпортал.



Согласно Закону, опубликованному в сегодняшнем номере газеты "Нейтральный Туркменистан", медаль «Türkmen edermen» является государственной наградой и присуждается военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за проявленное личное мужество в защите государства, в обеспечении законности и правопорядка, в выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении их служебных обязанностей в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Закон предусматривает, что лица, удостоенные медали «Türkmen edermen», получают также выплату единовременной премии в размере трёхкратного размера минимальной оплаты труда.

Награжденные медалью «Türkmen edermen» лица пользуются льготами в случаях и порядке, установленными законодательством Туркменистана.

Медаль Туркменистана «Türkmen edermen» и её колодка выполнены из позолоченного серебра 925 пробы.