После извержения вулкана на острове Уайт-Айленд число погибших составило 14 человек

CA-NEWS (CA) - Группа в составе военнослужащих Новой Зеландии отыскала шесть тел в ходе очень рискованной миссии на острове Уайт-Айленд, где на этой неделе произошло извержение вулкана, повлекшее человеческие жертвы. До настоящего времени подтверждена гибель 14 человек, передает NHK.



Геологическое управление Новой Зеландии заявляет, что может произойти второе извержение с вероятностью от 50 до 60%.

Официальные представители органов здравоохранения сообщают, что примерно 30 оставшимся в живых людям оказывается медицинская помощь в больницах Новой Зеландии и Австралии. Многие из них получили сильные ожоги.