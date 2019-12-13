РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня Генеральная Ассамблея ООН по инициативе целого ряда государств, в том числе Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, единогласно объявила 20 июля Всемирным днем шахмат, передает служба новостей ООН.

Отметив, что шахматы - одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе элементы спорта, научного мышления и искусства, члены Генеральной Ассамблеи ООН предложили всем странам мира «надлежащим образом отмечать» новый Всемирный день.

Соавторы новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули, что шахматы — это игра, в которую играют во всем мире. Она поощряет справедливость, интеграцию и взаимное уважение, способствует созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между народами и государствами.

Предлагаем вашему вниманию интервью Анатолий Карпов: шахматы учат объективности

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане предлагают ввести пятидневную учебную неделю
  • Таджикистану и Узбекистану необходимо дистанцироваться от ЕАЭС, - узбекский оппозиционер Мухаммад Салих
  • Президент Казахстана наградил Розу Рымбаеву
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×