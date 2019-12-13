Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат

CA-NEWS (KZ) - Сегодня Генеральная Ассамблея ООН по инициативе целого ряда государств, в том числе Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, единогласно объявила 20 июля Всемирным днем шахмат, передает служба новостей ООН.



Отметив, что шахматы - одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе элементы спорта, научного мышления и искусства, члены Генеральной Ассамблеи ООН предложили всем странам мира «надлежащим образом отмечать» новый Всемирный день.

Соавторы новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули, что шахматы — это игра, в которую играют во всем мире. Она поощряет справедливость, интеграцию и взаимное уважение, способствует созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между народами и государствами.

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