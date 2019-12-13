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  13 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана ознакомился с ходом реконструкции автодороги Душанбе-Бохтар

CA-NEWS (TJ) -  Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода ознакомился накануне с ходом реализации первого и второго этапа строительства и реконструкции автодороги «Душанбе — Бохтар», передает Avesta.

На первом этапе реконструкции указанной автодороги, протяженностью 33,2 километра, работы ведутся на 35 участках.

Автомагистраль «Душанбе — Бохтар» планируется перевести из 3-й категории в категорию «1-б», ширина дороги будет увеличена с 16 до 25 метров.

Согласно плану, во время реконструкции и модернизации предусмотрено строительство 4 мостов, 69 трубопроводов, а также расширение дороги.

Второй этап проекта по строительству и реконструкции автотрассы «Душанбе — Бохтар» охватывает 39,6 км. Согласно проекту на этом участке построены один мост, 46 водонапорных труб, местности для прогона домашних животных, 18 остановок и 3 перехода.

Согласно графику, второй этап автодороги будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

В ходе с ознакомления со строительными работами премьер-министр поручил ответственным лицам проводить работы в установленные сроки, обращая внимание на качество работ.

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