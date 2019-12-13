Шавкат Мирзиёев 17-20 декабря посетит Японию с официальным визитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению Пgремьер-министра Японии Синдзо Абэ 17-20 декабря посетит эту страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.



Намечены переговоры с Премьер-министром Синдзо Абэ, президентом Палаты советников Парламента Акико Санто, спикером Палаты представителей Парламента Тадамори Осимой, заместителем Премьер-министра, министром финансов Таро Асо. Стороны обсудят приоритетные направления развития узбекско-японских отношений, в том числе на долгосрочную перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.

Президент Республики Узбекистан будет принят Императором Японии Нарухито.

В программу визита включены встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаокой, руководителями ведущих промышленных и финансовых структур. Планируется предметно рассмотреть вопросы наращивания сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран, участия представителей японских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане на взаимовыгодной основе.

Глава государства также посетит один из важнейших экономических центров страны – город Нагоя, где встретится с губернатором префектуры Аичи Хидэаки Омурой, мэром города Такаси Кавамурой, ректором Университета Нагои Сейичи Мацуо для обсуждения перспектив установления партнерских связей между городами и учебными заведениями.

По итогам официального визита ожидается принятие Совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, подписание весомого пакета документов, направленных на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, таможенной, туристической, научно-технической и других сферах.