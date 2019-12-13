В Узбекистане несколько человек устроили самосуд над двумя юношами

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором несколько человек устроили самосуд над двумя парнями.

На видео видно, как молодой парень лежит на земле и один из участников самосуда бьет его ногами по голове.

«Ты что человеком стал? Человеком стал? Плачь. Давай плачь. Назови меня отцом. Скажи отец», - говорит парень, который избивает потерпевшего.

После чего к ним подходит другой парень, и он тоже начинает избивать лежащего. В это же время около бетонной стены избивают второго парня. Правоохранительные органы не прокомментировали вышеуказанный инцидент, сообщил Кун.уз.