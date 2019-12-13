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  14 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В метро Ташкента заработали камеры с функцией распознавания лиц

CA-NEWS (UZ) -  На некоторых станциях Ташкентского метрополитена установлены в тестовом режиме интеллектуальные камеры с возможностью распознавания лиц, находящихся в розыске. В этом году благодаря камерам задержано уже 12 преступников, сообщает УзА.

«Осуществляется работа по дальнейшему развитию этого вида транспорта, - говорит заместитель руководителя Главного управления обеспечения безопасности на транспорте Олег Биченов. - Прокладываем новые линии, открываем новые станции. С начала года было обнаружено 457 забытых бесхозных предметов, например, сигаретные пачки, телефоны, портфели, разные коробки. Каждый раз при этом выезжает специальный отряд с необходимым снаряжением по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Работают профессионально, работа не влияет на график движения поездов, не создает неудобства пассажирам».

Благодаря принимаемым мерам, в текущем году общее количество преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом на 46,5 процента (с 1253 до 670). Не было допущено тяжких и особо тяжких преступлений.

Сообщается также, что в новом году в метро будут размещены указатели на иностранных языках, в первую очередь, на английском языке. Мониторы, бегущие строки, информационные экраны намечено заменить на более новые, со звуковыми объявлениями.

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