В Фергане мужчина сломал шею и умер, неудачно прыгнув со стула на свадьбе

CA-NEWS (UZ) - В Ферганской области мужчина на свадьбе попытался сделать сальто, но из-за неосторожности упал и ударился головой об пол. Об этом стало известно из видео, распространившегося в сети, пишет издание life24.

На видео видно, как после неудачного сальто мужчина лежит на полу без сознания. По словам авторов видео, мужчина скончался в больнице в результате полученных травм шеи и головы.

Как сообщили местные СМИ, видео было сделано три года назад, но попало в соцсети недавно.