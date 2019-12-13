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  14 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане мужчина сломал шею и умер, неудачно прыгнув со стула на свадьбе

CA-NEWS (UZ) -  В Ферганской области мужчина на свадьбе попытался сделать сальто, но из-за неосторожности упал и ударился головой об пол. Об этом стало известно из видео, распространившегося в сети, пишет издание life24.

На видео видно, как после неудачного сальто мужчина лежит на полу без сознания. По словам авторов видео, мужчина скончался в больнице в результате полученных травм шеи и головы.

Как сообщили местные СМИ, видео было сделано три года назад, но попало в соцсети недавно.

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