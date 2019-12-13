В Узбекистане видеосъемка при задержании станет обязательной с 1 апреля

CA-NEWS (UZ) - С 1 апреля 2020 года в Узбекистане станет обязательной видеозапись действий по задержанию лица с объяснением его процессуальных прав и отказа в его защите.

Это предусмотрено постановлением президента от 13 декабря «О дополнительных мерах по обеспечению верховенства Конституции и закона, укреплению общественного контроля и правовой культуры в обществе», сообщает «Газета.uz».

Постановлением также установлено, что сотрудники правоохранительных органов после задержания лица будут обязаны немедленно уведомить кого-либо из членов семьи задержанного, а при их отсутствии — родственников или близких лиц.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года внедряется электронная система учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных.

Напомним, что с такими инициативами 7 декабря выступил президент Шавкат Мирзиёев на собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции. Глава государства тогда подчеркнул, что правоохранительные органы должны стать ведомствами, действующими только в интересах народа.